ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi

Küresel gerilimin arttığı bir dönemde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Nükleer programını savunmaya devam eden Kim, son testlerin "barışçıl amaçlarla" yapıldığını öne sürerken, ABD'ye açık bir uyarıda bulundu.

Kim Jong Un, yaptığı açıklamada ülkesinin kimseyi hedef almadığını savunarak, "Biz kimseye meydan okumuyoruz ancak Kuzey Kore'yi Venezuela gibi işgal edebileceğinizi düşünüyorsanız, ateşle oynadığınızı bilin" ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL TEST" SAVUNMASI

Kuzey Kore yönetimi, nükleer testlerini uzun süredir "savunma ve caydırıcılık" kapsamında değerlendirdiğini belirtiyor. Kim Jong Un da son açıklamasında bu çizgiyi sürdürerek, nükleer faaliyetlerin ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre Pyongyang, nükleer silahları rejimin hayatta kalmasının temel garantisi olarak görüyor.

VENEZUELA GÖNDERMESİ

Kim'in açıklamasında Venezuela vurgusu dikkat çekti. ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine atıfta bulunan Kuzey Kore lideri, benzer bir senaryonun kendi ülkesi için mümkün olmadığını ifade etti. Analistler, bu söylemin Pyongyang'ın "rejim değişikliği" korkusuna karşı verdiği sert bir mesaj olduğunu belirtiyor.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Son dönemde Kuzey Kore, balistik füze ve nükleer kapasitesini geliştirmeye yönelik testlerini hızlandırmış durumda. Kim Jong Un'un bu açıklaması da askeri programın devam edeceğine işaret ederken, bölgedeki tansiyonun daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu tür açıklamaların ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimi tırmandırabileceğini ve diplomatik çözüm ihtimalini zorlaştırabileceğini ifade ediyor.