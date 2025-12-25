Haberler

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 39'uncu patlama

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, son bir yıl içinde 39. kez lav püskürttü. Patlama, 23 Aralık 2024'te gerçekleşti ve yanardağ 425 metreye kadar lav fışkırtmayı başardı.

DÜNYANIN en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, son 1 yılda 39'uncu kez patlayarak, yeniden lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda, 23 Aralık 2024'ten itibaren 39'uncu kez patlama meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, patlama sonucu yanardağın 425 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
