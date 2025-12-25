Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 39'uncu patlama

DÜNYANIN en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, son 1 yılda 39'uncu kez patlayarak, yeniden lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda, 23 Aralık 2024'ten itibaren 39'uncu kez patlama meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, patlama sonucu yanardağın 425 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi.