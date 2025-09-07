Haberler

Kiev'deki Hükümet Binasına Rusya'dan Saldırı

Kiev'deki Hükümet Binasına Rusya'dan Saldırı
Güncelleme:
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın düzenlediği gece saldırısında hükümet binalarından biri hasar gördü. Başbakan Yulia Svyrydenko, olayın ardından kurtarma ekiplerinin yangınla mücadele ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın tırmandırdığı terör nedeniyle müttefiklerden güçlü bir tepki beklediklerini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümet binalarından biri Rusya'nın gece yarısı düzenlediği saldırılarda vuruldu.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, Facebook'ta paylaştığı mesajda, "İlk kez, hükümet binası, çatısı ve üst katları düşman saldırısı nedeniyle hasar gördü. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor" diye yazdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın "terörünü tırmandırması" nedeniyle Ukrayna'nın müttefiklerinden güçlü bir tepki verilmesini istedi.

Sybiha ayrıca Kiev'deki hükümet binasının vurulmasının "tek başına ciddi bir tırmanış" olduğunu söyledi.

Hava kuvvetleri, Rusya'nın son gece saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattığını açıkladı.

Hava kuvvetlerine göre, dokuz füze ve 56 İHA 37 noktayı vurdu, bazı füze ve dronelar düşürüldü.

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Sarah Rainsford, pazar sabahı Bağımsızlık Meydanı yakınındaki binadan yükselen dumanları gördüklerini aktardı.

BBC muhabiri, hava savunmasının bu bölgede yoğunlaşması nedeniyle Rus füzeleri ve insansız hava araçlarının şehir merkezini vurmasının çok nadir olduğunu belirtiyor.

Şehrin diğer bölgelerinde, saldırılarda kısmen yıkılan binalarda biri bebek iki kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda Batı'ya yaptığı uyarının ardından gerçekleşti.

Putin, Ukrayna'ya gönderilecek herhangi bir Batı askeri gücünün Moskova için .

Putin'in uyarısı, 4 Eylül'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 26 ülkenin Kiev'e savaş sonrası güvenlik garantileri vereceğini açıklamasından bir gün sonra geldi.

BBC
