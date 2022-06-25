Khaby Lame: 'TikTok kralı' İtalya'nın vatandaşlık yasalarını değiştirebilir mi?

TikTok'ta en çok takip edilen kişi olan Khaby Lame, İtalya'da yabancıların vatandaşlık hakkıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

22 yaşındaki Khaby Lame 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Senegal'den İtalya'ya taşınmış. Lame yaklaşık 21 yıldır burada yaşamasına ve eğitim almasına rağmen İtalya'nın katı vatandaşlık yasaları yüzünden hala vatandaşlık alamamış.

Video paylaşım platformunda 143 milyondan fazla takipçisi olan ve "TikTok kralı" olarak anılan Lame'nin şöhretinin de etkisiyle İtalya'da vatandaşlık yasasında reform talepleri yeniden gündeme geldi.

Yabancı ebeveynlere sahip olan ancak İtalya'da doğan ya da 12 yaşından önce buraya yerleşen ve en az 5 yıl bu ülkede eğitim gören çocuklara vatandaşlık verilmesi tartışılıyor.

"Ius Scholae" olarak adlandırılan bu yöndeki bir yasal düzenleme parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemenin gelecek haftadan itibaren Temsilciler Meclisi'nde görüşülmeye başlaması bekleniyor.

İtalya'da mevcut yasalara göre İtalya'da doğan çocuklar ancak ebeveynlerden birinin İtalyan olması halinde otomatik olarak vatandaşlık alabiliyor. Her iki ebeveyni de yabancı olan çocuklar ise ancak 18 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyor; bu başvuru sonrasında da bekleme sürelerinin uzunluğu şikayetlere yol açabiliyor.

"20 yıldır bekliyorum"

Khaby Lame de, La Repubblica gazetesine verdiği söyleşide vatandaşlık yasalarını gündeme getirdi. Lame, "Bunca yıldır İtalyan kültüründe yaşayıp büyüyen ve temiz olan birinin hala vatandaşlık hakkına sahip olmaması adil değil" dedi.

Lame'nin sözleri La Repubblica'nın baş sayfasından "Ben, TikTok kralı, İtalyan olmak için 20 yıldır bekliyorum" başlığıyla yayımlandı.

TikTok yıldızının bu sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Carlo Sibilia Twitter'dan Lame'ye hitaben bir mesaj yazdı ve vatandaşlık başvurusunun kabul edildiğini, yakında yemin töreniyle İtalyan vatandaşlığı alabileceğini açıkladı.

Ancak bu mesaja, Lame'nin milyonlarca takipçisi olduğu için özel muamele görmemesi gerektiği şeklinde tepkiler geldi.

Lame de sadece kendisinin sorununun çözülmesini istemediğini, İtalya'daki yaklaşık 1 milyon çocuk ve genci ilgilendiren vatandaşlık hakkı yasalarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Halkın yüzde 59'u destekliyor

YouTrend şirketinin yaptığı bir ankete göre İtalyanların yüzde 59'u, vatandaşlık yasasında reform yapılarak "Ius Scholae" prensibinin uygulamasına destek veriyor.

İktdardaki geniş katılımlı koalisyon hükümetinde yer alan partilerden yalnızca Lig partisi seçmenlerinin bu reforma karşı çıktığı görülüyor. Aşırı sağcı Lig'in lideri Matteo Salvini de mevcut yasaların yeterli olduğunu, 18 yaşından önce vatandaşlık hakkı verilmemesi gerektiğini savunuyor.

Seçmenleri Ius Scholae ilkesine en fazla karşı olan parti ise, yüzde 61 ile, muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri. Anketler, Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri'nin halen ülkenin en fazla desteğe sahip partisi olduğunu gösteriyor.

Vatandaşlık yasasıyla ilgili tartışmalar ve parlamentoda görüşülmesi planlanan yeni düzenleme ile ilgili olarak Uluslararası Af Örgütü de önceki gün bir açıklama yaptı. İnsan hakları örgütü, "İtalya, vatandaşlık hakları açısından Avrupa'nın en geride kalmış ülkeleri arasında. Toplumun büyük bir bölümünün iradesine ses vermenin ve yaklaşık bir milyon gencin tanınmasının zamanı geldi" dedi.