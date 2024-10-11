KFOR Komutanlığı Devir Teslim Töreni Yapıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Barış Gücü Komutanlığı devir teslim törenine katıldılar. Törende, Tümgeneral Özkan Ulutaş, görevini İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devretti.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığının devir teslim törenine katıldı.
Törende 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Kosova Barış Gücü Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Özkan Ulutaş, görevi İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devretti.