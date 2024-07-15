Kenya'da Çöplükte Bulunan Cesetlerle İlgili Seri Katil Tutuklandı

Kenya polisi, çöplük olarak kullanılan bir taş ocağında bulunan dokuz kadın cesediyle ilgili olarak bir erkeği ‘seri katil’ tanımlamasıyla tutukladı.

Polis, 33 yaşındaki Jomaisi Khalisia'nın 2022'den bu yana kendi karısı da dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlı, bir barda, İspanya - İngiltere arasındaki Avrupa Şampiyonası finalini izlerken yakalandı.

Parçalanmış cesetlerden ilki Cuma günü başkent Nairobi'deki Mukuru taş ocağında bulundu.

Kenya halkı cinayetlere ilişkin detayların ortaya çıkması ile büyük şok yaşıyor.

Cinayetleri soruşturan polis müdürü Mohamed Amin, “Bu Perşembe günü ile 2022 arasında 42 kadını kandırdığını, çöplüğe getirdiğini ve öldürdüğünü itiraf etti” dedi.

Polis, şüphelinin evinde ele geçirildiği söylenen bazı eşyaları medyaya sergiledi.

Bu eşyalar arasında 10 telefon, dizüstü bilgisayar, kimlik kartları ve kadın kıyafetleri de bulunuyor.

Polis eski bir taş ocağından dönüştürme çöplüğü de inceleme için kordon altına aldı.

Polise göre kurbanlar 18 ila 30 yaşları arasındaydı ve hepsi aynı şekilde öldürüldü. Kurbanlar bir tür pala parçalara ayrıldı ve benzer çuvallara koyularak çöpe atıldı.

Polis, şüphelinin halen cinayetlerin nedenini konusunda sorgulandığını ve Salı günü mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Cinayet polisi, zanlıyı kurbanlardan birinin telefonunda yapılan inceleme sonucu tespit etti. Josephine Mulongo Owino'ya ait olan telefonda kaybolduğu gün para hareketleri tespit edildi.

Polis, cesetlere otopsi yapıldığını aktardı ve “sevdiklerinin kurbanlar arasında olabileceğine inanan" ailelerden yetkililere haber vermelerini istedi.

Polis müdürü Amin, "İnsan hayatına saygısı olmayan psikopat bir seri katille karşı karşıya olduğumuz açıkça görülüyor" açıklamasını yaptı.

Kurbanlardan birine ait telefon üzerinden çıkan ikinci bir kişinin de tutuklandığı kaydediliyor.

Bu kişi de suç ortağı ya da şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Cinayetler Emniyet müfettişlerinin de gündeminde. Ülkede polisi inceleyen ilgili kurum, çöp sahasının polis karakoluna yakınlığı nedeniyle polisin suça karışıp karışmadığının araştırıldığını duyurdu.

Bu bölgedeki karakolda görevli polisler “adil” soruşturma için başka yerlere transfer edildi.

Kenya’da insan hakları grupları, ülke polisini, vergi artışı planına karşı gösteri yapan düzinelerce insanı vurmakla suçluyor.

Kenya Emniyet Müdürü Japhet Koome, Cuma günü, Başkan William Ruto'nun protestolarda ölüm yaşanması nedeniyle tüm kabineyi görevden almasından bir gün sonra istifa etti.