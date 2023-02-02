Kendisini reddeden kadına 2 milyon dolarlık tazminat davası açtı! Gerekçesi de olay kadar garip

Singapur'da K. Kawshigan isimli adam, hoşlandığı kadına iki kez çıkma teklif etti. Kadın her defasında sadece arkadaş olduklarını ifade ederek kibar şekilde geri çevirse de, pes etmeyen adam Kawshigan, inanılmaz bir yola başvurdu. Kawshigan, kadının kendisini reddettiği için psikolojik travma yaşadığını söyleyerek 2.2 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Mahkeme suçlamaların temelsiz olduğuna karar verdi.

Singapur'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.K. Kawshigan isimli adam, hoşlandığı kadın Nora Tan'a iki kez çıkma teklifi etti. Nora Tan, her defasında adama sadece arkadaş olduklarını söyleyerek çıkma teklifini reddetti.

HOŞLANDIĞI KADINI MAHKEMEYE VERDİ

Kawshigan, reddedildiği için psikolojik travma yaşamasına sebep olduğunu söyleyerek Nora'yı mahkemeye vereceğini söyledi. Nora, Kawshigan'a psikolojik tedavi sürecinde kendisine destek vereceğini söyleyince mahkemeden vazgeçti.

2.2 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bir sene boyunca Nora, Kawshigan'a psikolojik tedavisinin her seansında eşlik etti. Bir sene sonra Nora, Kawshigan'a olan desteğini kesince işler karıştı. Kawshigan, Nora'nın kendisine travma yaşattığını, saygınlığına zarar verdiğini söyleyerek 2.2 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

"SUÇLAMALAR TEMELSİZ"

Mahkeme, Kawshigan'ın Nora'nın kendisine karşı arkadaşça yaklaşımını duygusal yaklaşım olarak algıladığını ve suçlamaların temelsiz olduğuna karar verdi. Kawshigan'ın Nora'nın arkadaşlarına kendisini rahatsız ettiğini söyleyip saygınlığına zarar verdiğini söyleyerek açtığı davayla ilgili kararı mahkeme 9 Şubat tarihinde açıklayacak.