Kendi kendine endoskopi yapan Hintli doktor dünyayı şaşkına çevirdi
Dünya Haberleri
Hindistan'da çekilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan bir doktorun kendine kendine endoskopi yaptığı video yüz binlerce kez izlendi.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Josh, dünyayı şaşkına çeviren bir görüntü kaydetti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kendine kendine endoskopi yaptığı anları cep telefonuyla kaydeden Josh'un videosu sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.
HORTUMU ÇIKARIRKEN MİDESİ BULANDI
Özellikte Twitter'da kısa sürede gündem olan görüntülerde, Hintli doktorun metrelerce uzunluktaki endoskopi hortumunu ağzından içeriye doğu soktuğu, operasyon sonunda hortumu çıkarırken midesinin bulandığı anlar yer aldı.