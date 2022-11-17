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Kendi kendine endoskopi yapan Hintli doktor dünyayı şaşkına çevirdi

Dünya Haberleri

Hindistan'da çekilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan bir doktorun kendine kendine endoskopi yaptığı video yüz binlerce kez izlendi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Josh, dünyayı şaşkına çeviren bir görüntü kaydetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendine kendine endoskopi yaptığı anları cep telefonuyla kaydeden Josh'un videosu sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

HORTUMU ÇIKARIRKEN MİDESİ BULANDI

Özellikte Twitter'da kısa sürede gündem olan görüntülerde, Hintli doktorun metrelerce uzunluktaki endoskopi hortumunu ağzından içeriye doğu soktuğu, operasyon sonunda hortumu çıkarırken midesinin bulandığı anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya Ameliyat Dünya Haberler

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