Kendi kendine endoskopi yapan Hintli doktor dünyayı şaşkına çevirdi

Hindistan'da çekilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan bir doktorun kendine kendine endoskopi yaptığı video yüz binlerce kez izlendi.