Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'ndan keman virtüözü Marcus Honegger, annesini ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Orkestranın baş kemancısı olan virtüözün yeni orkestra şefiyle anlaşamadığı için rütbesinin düşürüldüğü, depresyona girince olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Annesi ve iki meslektaşını fare zehriyle öldürmekle suçlanan keman virtüözüne 6.5 yıl hapis cezası

Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'nda keman virtüözü olan Marcus Honegger, annesi ve iki meslektaşını fare zehri ile öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANNESİ VE ARKADAŞLARINI ZEHİRLEDİ

Almanya'da Schleswig Holstein Senfoni Orkestrası'nın ünlü keman virtüözü Marcus Honegger (62), huzurevinde kalan annesi ve iki meslektaşını fare zehri ile öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandı. Honegger'in annesi ve keman virtüözü ile çellist olan arkadaşlarının yemeklerine zehri karıştırdığı iddia edildi. Yemekten sonra rahatsızlanan kurbanlar hayatta kalmayı başardı.

Marcus Honegger

KEMAN VİRTÜÖZÜNE 6.5 YIL HAPİS CEZASI

Orkestranın baş kemancısı olan, yeni orkestra şefiyle anlaşamadığı için rütbesi düşürülen Honegger'in, girdiği depresyondan çıkamadığı için cinayete teşebbüs ettiği belirtildi. Mahkeme, Honegger'i 6.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.