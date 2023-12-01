Üye Girişi
Haberler

Eski devlet başkanından yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nazarbayev ikinci bir eşi ve iki oğlu olduğunu itiraf etti.

Nursultan Nazarbayev anılarında ikinci bir eşi ve iki oğlu olduğunu itiraf etti. Daha önce sadece Nazarbayev'in sadece 1962'de evlendiği Sara Nazarbayeva ile resmi evliliği biliniyordu. Bu evlilkten üç kızı vardı.

Nazarbayev'in "Hayatım" adlı anı kitabında ikinci ailesinden bahsettiği pasajlar Kazak basınına yansıdı. 2000'li yılların başında hayatına giren "ikinci eş" Asel Isabayeva'dan Nazarbayev'in Tauman (2005) ve Bayken (2008) adlı iki çocuğu olduğu bildirildi. Resmi nikahlı eşi Sarah'ın kocasının ikinci karısını ve çocuklarını biliyormuş.

Anılarında Nazarbayev, Isabayeva'yı ilk olarak Kazakistan'ın güneydoğusundaki Taldikorgan şehrine yaptığı ziyaret sırasında gördüğünü anlatıyor. Genç kızın uçağın kapısında kendisini çiçeklerle karşılamaya gelen grupta olduğunu söyleyen Nazarbayev, "Böyle bir törene katılmak üzere bölgenin en güzel kızlarının seçildiği bilinir. Onun imajı hafızamdan silinmedi. Bir gün gazetede onun Miss Kazakistan yarışmasında Grand Prix'i kazandığını gördüm ve bu sayede onu buldum" diyor.

Devamını şöyle anlatıyor: "Tanışmamız karşılıklı sempatiye, sempati ise yakınlaşmaya dönüştü. Yavaş yavaş çıkmaya başladık. Asel'in hem görünüşünde hem de düşüncelerinde aradığım birçok özelliği gördüm. Ve en önemlisi yıllardır süren zihinsel yalnızlıktan kurtuldum."

Genç kıza imam nikahı kıydırdığın "Müslüman geleneklerine göre evlendik" diye anlatan Nazarbayev, ilk oğlunun doğmasının ardından karısı Sarah'ya her şeyi anlatmaya karar verdiğini itiraf ediyor.

Sarah-Nursultan Nazarbayev çifti 1962'den beri evliler ve bu evlilikten üç kız çocuğu doğdu: Dariga (1963), Dinara (1967) ve Aliya (1980).

Anılarda Nazarbayev, ikinci evliliğine sahip çıkarak onun "asalet gösterdiğini" ve kızlarının babalarını "doğru" anladığını söylüyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Kazakistan Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 1 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title