Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nazarbayev ikinci bir eşi ve iki oğlu olduğunu itiraf etti.

Eski devlet başkanından yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var

Nursultan Nazarbayev anılarında ikinci bir eşi ve iki oğlu olduğunu itiraf etti. Daha önce sadece Nazarbayev'in sadece 1962'de evlendiği Sara Nazarbayeva ile resmi evliliği biliniyordu. Bu evlilkten üç kızı vardı.

Nazarbayev'in "Hayatım" adlı anı kitabında ikinci ailesinden bahsettiği pasajlar Kazak basınına yansıdı. 2000'li yılların başında hayatına giren "ikinci eş" Asel Isabayeva'dan Nazarbayev'in Tauman (2005) ve Bayken (2008) adlı iki çocuğu olduğu bildirildi. Resmi nikahlı eşi Sarah'ın kocasının ikinci karısını ve çocuklarını biliyormuş.

Anılarında Nazarbayev, Isabayeva'yı ilk olarak Kazakistan'ın güneydoğusundaki Taldikorgan şehrine yaptığı ziyaret sırasında gördüğünü anlatıyor. Genç kızın uçağın kapısında kendisini çiçeklerle karşılamaya gelen grupta olduğunu söyleyen Nazarbayev, "Böyle bir törene katılmak üzere bölgenin en güzel kızlarının seçildiği bilinir. Onun imajı hafızamdan silinmedi. Bir gün gazetede onun Miss Kazakistan yarışmasında Grand Prix'i kazandığını gördüm ve bu sayede onu buldum" diyor.

Devamını şöyle anlatıyor: "Tanışmamız karşılıklı sempatiye, sempati ise yakınlaşmaya dönüştü. Yavaş yavaş çıkmaya başladık. Asel'in hem görünüşünde hem de düşüncelerinde aradığım birçok özelliği gördüm. Ve en önemlisi yıllardır süren zihinsel yalnızlıktan kurtuldum."

Genç kıza imam nikahı kıydırdığın "Müslüman geleneklerine göre evlendik" diye anlatan Nazarbayev, ilk oğlunun doğmasının ardından karısı Sarah'ya her şeyi anlatmaya karar verdiğini itiraf ediyor.

Sarah-Nursultan Nazarbayev çifti 1962'den beri evliler ve bu evlilikten üç kız çocuğu doğdu: Dariga (1963), Dinara (1967) ve Aliya (1980).

Anılarda Nazarbayev, ikinci evliliğine sahip çıkarak onun "asalet gösterdiğini" ve kızlarının babalarını "doğru" anladığını söylüyor.