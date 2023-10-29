Kazakistan'da kömür madeni patlamasında ölü sayısı 42'ye yükseldi

Kazakistan'ın Karaganda bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Kazakistan'ın Karaganda bölgesindeki kömür madeni patlamasında can kaybı artıyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama sırasında 252 kişinin bulunduğu madende hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği belirtilirken, 4 madenciyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Madende yaşanan göçükler nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı bildirildi.

Kırgızistan, Rusya, Fransa, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus liderleri ile bazı uluslararası kuruluşların başkanları Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ve hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

"ArcelorMittal Temirtau" metalürji şirketine ait olduğu öğrenilen madende ilk belirlemelere göre metan gazının patladığı belirtilmişti. - ASTANA