Kazakistan'da kafede gaz patlaması: 7 ölü, 19 yaralı

Kazakistan'ın Shchuchinsk beldesinde bir kafede meydana gelen gaz sızıntısı kaynaklı patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililer, patlamanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

KAZAKİSTAN'ın kuzeyindeki Shchuchinsk beldesinde bir kafede meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kazakistan'ın Akmola eyaletine bağlı Burabay ilçesindeki Shchuchinsk tatil beldesinde, bir apartmana bitişik tek katlı bir kafede gaz sızıntısı kaynaklı şiddetli bir patlama yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından binayı kısa sürede alevler sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Patlamada 5 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ekiplerin binadan 8 adet gaz tüpü çıkardığı ve 10'dan fazla kişiyi enkazdan kurtardığı açıklandı.

Patlamada yaralanan 19 kişiden 13'ünün hastanedeki tedavisine devam edildiği aktarılırken, yaralıların büyük bir bölümünün vücudunda çeşitli derecelerde yanıklar oluştuğu, bazılarının durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
