Kazakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Kazakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililer katıldı. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Büyükelçi Kapucu, FETÖ ile etkin bir mücadele yürütülmesi beklentisini dile getirdi.

Kazakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, Kazakistan Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Bolat Jurabayev, Kazakistan Baş Müftü Yardımcısı Kenjeali Mirzabayev'in yanı sıra diplomatik misyon şefleri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende iki ülkenin milli marşları okundu.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin film gösteriminin yapıldığı törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

"Kazakistan makamlarından beklentimiz, FETÖ ile etkin bir mücadele yürütülmesidir"

Büyükelçi Kapucu, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine engel olmak için kahraman halkımızın o geceki demokrasi mücadelesini bir kere daha hatırlamak, bu mücadelede hayatını feda eden şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi minnetle anmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Kapucu, o gece 251 vatandaşın şehit edildiğini hatırlatarak, "15 Temmuz gecesi, FETÖ terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Darbe teşebbüsünden bu yana geçen 7 yılda Türkiye devletinin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve dışında FETÖ'yle mücadelenin oluşturduğunu anlatan Kapucu, "FETÖ faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da ciddi bir güvenlik tehdididir. Nitekim, örgüt kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçlamaktadır. Bunun için de bu doğrultuda bulunduğu ülkelerin kanunlarını ihlal etmekten çekinmediği, adeta bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığı belirtilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kapucu, bugüne kadar 45 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldığını ve FETÖ'yle mücadelenin arttırılması konusunda Kazak makamlarıyla da temasları sürdürdüklerine işaret ederek "Kazakistan makamlarından beklentimiz, FETÖ ile etkin bir mücadele yürütülmesidir. Bu noktada ülkemiz Kazakistan makamlarına her türlü bilgi ve desteği sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Tören, 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi ile sona erdi.