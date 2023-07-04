Kazakistan Cumhurbaşkanı ŞİÖ'ye sürdürülebilir vizyon çağrısı yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün dünyaya sürdürülebilir bir vizyon sunması gerektiğini belirterek, ülkelerin jeopolitik çatlağı önlemesi gerektiğini söyledi. Tokayev ayrıca ŞİÖ'nun genişlemesine ve dönem başkanlığına değindi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, siyasi, ekonomik ve insan gücü açısından önemli etki alanına sahip Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) dünyaya sürdürülebilir bir vizyon sunması gerektiğini belirterek, "Şu aşamada ülkelerimize düşen asıl görev, Doğu ile Batı arasında jeopolitik çatlağı önlemek olmalı." dedi.

Tokayev, ŞİÖ Zirvesi kapsamında düzenlenen Devlet Başkanları Konseyinin çevrim içi toplantısında konuştu.

ŞİÖ'nun kademeli olarak genişlediğine dikkati çeken Tokayev, bu bağlamda örgüte tam üye olan İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi tebrik etti ve Belarus'un da örgüte katılma sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Tokayev, ŞİÖ'yü dünya nüfusunun neredeyse yarısını kapsayan ve geniş gündemi bulunan Avrasya kıtasının eşsiz bir örgütü olarak tanımlayarak, "Dünya ekonomisinin dörtte biri ve küresel ticaretin yüzde 15'inden fazlası ülkelerimizin payına düşüyor." diye konuştu.

Kazakistan'ın ŞİÖ'nun kuruluşunda yer aldığını hatırlatan Tokayev, yakında örgütün dönem başkanlığını devralacaklarını ve bu kapsamda ŞİÖ'nun küresel rolünü güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Tokayev, siyasi, ekonomik ve insan gücü açısından önemli etki alanına sahip örgütün dünyaya sürdürülebilir vizyon sunması gerektiğinin altını çizerek, "Şu aşamada ülkelerimize düşen asıl görev, Doğu ile Batı arasında jeopolitik çatlağı önlemek olmalı." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığı çerçevesinde "Adil ve barış için dünya birliği üzerine" bir girişim sunacaklarını anlatan Tokayev, bunun yanı sıra "üç kötü güç" olan sınır ötesi organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçla mücadeleye odaklanacaklarını bildirdi.

Tokayev, ŞİÖ alanında güvenliğin sistematik olarak güçlendirilmesi için örgütün 2024-2029 dönemi için Uyuşturucuyla Mücadele Stratejisi ve eylem programını kabul etmeyi de önerdi. Tokayev, ŞİÖ Ortak Yatırım Fonu'nun kurulması, Yol ve Kuşak Projesi ile Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nın geliştirilmesi için stratejik limanlar ve lojistik merkezleri içeren ortaklık ağı oluşturulmasını da teklif etti.

"Şanghay İşbirliği Örgütü için yeni bir kalkınma stratejisi benimsemenin zamanı geldi"

Tokayev, bunun yanı sıra Kazakistan'ın dönem başkanlığı kapsamında ŞİÖ üye ülkeleri arasında enerji alanında işbirliğinin güçlendirilmesine önem vereceklerini belirterek, "Bir sonraki Astana Zirvesi'nde ŞİÖ Enerji Stratejisi'ni onaylamayı öneriyorum." diye konuştu.

İklim değişikliği ve artan doğal afetlere işaret eden Tokayev, çevre sorunlarını çözmek için çabaları birleştirmeyi amaçladıklarını da söyledi.

Tokayev, Kazakistan'ın dönem başkanlığı boyunca Almatı'yı ŞİÖ'nun "turizm ve kültür başkenti" ilan etmeyi önererek, şunları kaydetti:

"Şanghay İşbirliği Örgütü için yeni kalkınma stratejisi benimsemenin zamanı geldi. Kazakistan bu belgenin taslağını geliştirdi ve gelecek dönem başkanlığı sırasında tanıtmayı planlıyor. Hepinizi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak bir sonraki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne davet ediyorum."