Düşen yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan Havayolları'na ait 'Bakü-Grozni' seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. "Embraer 190" tipi yolcu uçağı düştükten sonra alev aldı. Yangına müdahale eden Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler 25 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

FELAKET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uçakta bulunan yolculardan biri, düşüşe geçtikleri felaket anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Sosyal medyaya paylaşılan video, izleyenleri dehşete düşürdü.

"HER ŞEY YAHŞİ OLACAK"

Görüntülerde, yolcuların panik içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve çığlıklar attığı duyuluyor. Bir hostesin ise o anlarda, "Herkes sakin olsun, her şey yahşi olacak" diye anons yaparak, yolcuları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.