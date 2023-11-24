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Kayseri'de Gazze için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nde vatandaşlar dua etti ve Filistin halkı için dualar okundu. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, İsrail'in Müslüman kanı akıttığını belirtti ve İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.