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Kate Middleton'ın Trooping the Colour töreninde askeri geçit törenini Buckingham Sarayı selamlayacağı iddia edildi

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Kate Middleton'ın yarın yapılacak olan Trooping the Colour geçit töreninde Buckingham Sarayı balkonunda sürpriz bir şekilde halkı selamlaması bekleniyor. Genel seçim nedeniyle iptal edilen birçok kraliyet etkinliği arasında, hükümdarın doğum günü kutlamaları planlandığı gibi devam edecek. Kral Charles'ın kanserle mücadelesinden sonra katıldığı ilk büyük kraliyet etkinliği olacak bu törende, Prens William da babasına katılacak.

Kate Middleton'un yarın yapılacak olan Trooping the Colour geçit töreninde Buckingham Sarayı balkonunda sürpriz bir haklı selamlayacağı iddia edildi.

Genel Seçim nedeniyle birçok kraliyet etkinliği iptal edilse de, hükümdarın doğum günü kutlamaları planlandığı gibi devam edecek.

Geçen yıl, küçük Prens Louis balkonda kalabalığa şirin bir selam vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yılki Trooping the Colour, Kral Charles'ın kanserle mücadelesinden sonra katıldığı ilk büyük kraliyet etkinliği olacak. Charles'ın askerleri at yerine bir arabada denetleyeceği belirtiliyor. Prens William da bu önemli etkinlikte babasına katılacak, ancak Galler Prensesi'nin diğer kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte balkonda yer alması bekleniyor.

Kraliyet hayranları, yarınki etkinlik öncesinde heyecanlarını dile getirdi ve Kate'i görmek istediklerini belirttiler. Bir kişi, "Catherine'i balkonda görmeyi çok isterim, eğer kendini iyi hissediyorsa... Hadi hepimiz güneşli bir gün için dua edelim," dedi.

Rebecca English, The Daily Mail'in Kraliyet Editörü, bu haftaki Palace Confidential'da Kate'in balkon görünümünün 'ısrarlı söylentilere' rağmen tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini öne sürdü. "Bu hafta Kensington Sarayı ve Buckingham Sarayı'na sorduğumda, hiç konuşmadılar," dedi. Kral Charles'a Kraliçe Camilla ve Prens Edward, Prenses Anne ve Prens William katılacak.

Kate Middleton'ın Trooping the Colour töreninde askeri geçit törenini Buckingham Sarayı selamlayacağı iddia edildi

Kate Middleton'ın Trooping the Colour töreninde askeri geçit törenini Buckingham Sarayı selamlayacağı iddia edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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