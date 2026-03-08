Haberler

Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump bölgedeki gelişmeleri telefonda görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını ve gerilimi kontrol etme çabalarını telefonda değerlendirdi.

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Katar basını, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırılarına ilişkin son gelişmeler ile mevcut gerilimi kontrol altına almaya yönelik çabalar ele alındı. Şeyh Temim, bölgede yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik üzerinde önemli yansımaları olabileceğini bildirdi. Katar Emiri Şeyh Temim ayrıca ülkesinin egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atmaktan geri durmayacağını aktardı.

Taraflar görüşmede, bölgesel ve uluslararası istikrarın korunması için ortak çalışma yürütülmesi ile mevcut gerilimlerin çözümüne yönelik siyasi yolların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

