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Katar'da sanayi bölgesinde patlama: 54 yaralı, 18 kişi kayıp

Katar'da sanayi bölgesinde patlama: 54 yaralı, 18 kişi kayıp
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Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 54 kişi yaralanırken, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KATAR'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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