Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Katar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı kutlandı. Katarlılar, Türk bayraklarıyla başkent Doha'nın Katara Kültür Köyü'nde bir araya geldi. Burada sevinç gösterilerinde bulunan Katarlılar, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.