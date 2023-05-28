Üye Girişi
Haberi Paylaş
Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Dünya Haberleri

Katar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı kutlandı. Katarlılar, Türk bayraklarıyla başkent Doha'nın Katara Kültür Köyü'nde bir araya geldi. Burada sevinç gösterilerinde bulunan Katarlılar, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Katar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı kutlandı.

Katarlılar, Türk bayraklarıyla başkent Doha'nın Katara Kültür Köyü'nde bir araya geldi.

Burada sevinç gösterilerinde bulunan Katarlılar, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Kaynak: AA / Ahmed Yusuf Bıtmez - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Katar Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title