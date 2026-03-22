Katar'da askeri helikopter düştü: 6 ölü
Katar İçişleri Bakanlığı, teknik bir arıza sonucu askeri bir helikopterin ülkenin kara sularına düştüğünü ve bu kaza sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Helikopterin rutin bir görev sırasında düştüğü belirtildi. Ayrıca, kazada bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz