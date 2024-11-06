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Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

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Katar'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda sandıktan yüzde 90,6 "evet" oyu çıktı. Katılım oranı %84 olan oylamada halk seçimlerin kaldırılması yönünde oy kullandı.

Katar'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda sandıktan yüzde 90,6 "evet" oyu çıktı. Oylamadan çıkan sonuçla birlikte ülkede seçimler kaldırıldı.

İçişleri Bakanı ve Genel Referandum Komitesi Başkanı Halife bin Hamed Al Sani, Katar Televizyonu'nda canlı yayınında referandum sonuçlarını açıkladı.Referanduma katılım oranının yüzde 84 olduğunu belirten Al Sani, geçerli oyların yüzde 90,6'sının anayasa değişikliklerini onayladığını duyurdu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün referanduma katılarak anayasa değişikliklerine 'evet' oyu veren Katarlılar, geçmişten gelen birlik, dayanışma ve vatan sevgisinin meyvelerini kutladılar. Birlik ve adalet gibi değerlerimizi koruyacak ve onlara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

AL SANİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise X hesabından yaptığı açıklamada referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti; "Liderlik ile halk arasındaki güçlü bağı ve yönetici ile halk arasındaki sevgi ve güveni yansıtan bu referandumun başarısından dolayı Sayın Emirimi ve Katar halkını tebrik ediyorum. Referandum, sadakat ve aidiyet ruhunu gözler önüne serdi; Yüce Emir'e, vefalı halkımıza ve aziz vatanımıza, anayasaya sözde ve eylemde sadık kalma taahhüdümüzü yineliyoruz."

ÜLKEDE ARTIK SEÇİM YAPILMAYACAK

Katar'da yüzde 84 katılım ile yapılan "seçimlerin yapılmaması" ile ilgili referandumda "yüzde 90 evet" çıktı. Ülkede artık seçim yapılmayacak.

Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

cahillerin bol oldu yerde böyle birşey olması normal. tıpkı türkiyede oldu gibi tek adam muhabbeti evet dediler gördüler etkiyi :)

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