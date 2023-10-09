Katar, Afganistan'daki Deprem Mağdurlarına Yardım Elini Uzatıyor
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremler sonrasında Afgan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti ve gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.
DOHA, 9 Ekim (Xinhua) -- Katar, Afganistan'ın batısında meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Afgan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, "Katar, deprem mağdurlarının yanında olup toparlanmaları için gerekli yardımı sağlamaya tamamen hazırdır" denildi.
Bakanlık, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.
Afgan Ulusal Afet İdaresi sözcüsü, Cumartesi günü Afganistan'ın batısında meydana gelen birden fazla depremde ölü sayısının 2.445'e yükseldiğini, 9.240 kişinin yaralandığını ve 1.340 evin yıkıldığını söyledi.