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Katar, Afganistan'daki Deprem Mağdurlarına Yardım Elini Uzatıyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremler sonrasında Afgan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti ve gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.