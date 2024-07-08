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Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı

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Çin'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde karısını yatakta başka biriyle yakalayan adam, soğukkanlılığını koruyarak cep telefonunu çıkarıp ihanet görüntülerini saniye saniye kaydetti.

Çin'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adam karısını başka bir adamla yatakta tamamen çıplak bir şekilde yakaladı. Kocasının kendilerini yakalaması ve cep telefonu ile kaydetmesi üzerine savunmaya geçen kadın, "Kendi hatalarını kabul et" diyerek bağırmaya başladı.

"BU NE UTANMAZLIK"

O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan görüntülerin altına "Hemen boşanmalı", "Bu ne utanmazlık", "Kadındaki rahatlığa bakın", "Zavallı adam" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Cep Telefonu 3.Sayfa Toplum Dünya Haberler

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