Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Natalie isimli kadın, ailecek çekildikleri fotoğraf sayesinde bakıcıları ve kocasının ilişkisi olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan Natalie, başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Natalie'nin kocası ve hamile olan bakıcının birlikte kaçması ise olayı daha ilginç hale getirdi.
ABD'de yaşayan Natalie isimli kadının ibizadaze kullanıcı adıyla yayın yaptığı sosyal medya hesabından paylaştıkları, büyük yankı uyandırdı. Natalie, bakıcıları ve kocası arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendiğini anlattı.
Natalie, ailecek gittikleri Disneyland gezisinde çekilen fotoğraflara baktığı sırada ilginç bir detaya rastladı. Bu fotoğraflarda dadılarının eşine bir hayli yakın durduğunu ve hatta elini eşine doğru attığını fark etti.
Bu durumdan şüphelenip dadılarını ve eşini takip eden kadın, aldatıldığını öğrendi. Hatta bir süre sonra dadılarının, kocasından hamile olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Natalie, şu anda kocasıyla boşandığını ve onun dadılarıyla kaçtığını söyledi.
Natalie'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde 2.6 milyondan fazla görüntülenme alarak en çok izlenenler arasına girdi.