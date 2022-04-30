Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı

ABD'de yaşayan Natalie isimli kadının ibizadaze kullanıcı adıyla yayın yaptığı sosyal medya hesabından paylaştıkları, büyük yankı uyandırdı. Natalie, bakıcıları ve kocası arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendiğini anlattı.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY GÖZÜNE TAKILDI

Natalie, ailecek gittikleri Disneyland gezisinde çekilen fotoğraflara baktığı sırada ilginç bir detaya rastladı. Bu fotoğraflarda dadılarının eşine bir hayli yakın durduğunu ve hatta elini eşine doğru attığını fark etti.

TAKİP EDİNCE ÜZEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu durumdan şüphelenip dadılarını ve eşini takip eden kadın, aldatıldığını öğrendi. Hatta bir süre sonra dadılarının, kocasından hamile olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Natalie, şu anda kocasıyla boşandığını ve onun dadılarıyla kaçtığını söyledi.

MİLYONLARCA İZLENME ALDI

Natalie'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde 2.6 milyondan fazla görüntülenme alarak en çok izlenenler arasına girdi.