Karen McDougal: Trump'ın yargılandığı davada adı geçen eski Playboy modeli

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı davanın merkezinde, porno yıldızı Stormy Daniels’a konuşmaması için yapılan ödeme vardı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı ceza davasının merkezinde, eski porno yıldızı Stormy Daniels’a konuşmaması için yapılan ödeme vardı. Ancak savcı başka bir kadından daha söz etti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Trump adına “Kadın-1"e de ödeme yapıldı. Bulgular, “Kadın-1”in Karen McDougal olduğuna işaret ediyor.

Eski bir Playboy modeli olan McDougal, Daniels gibi geçmişte Trump ile ilişkisi olduğunu söylüyor.

McDougal, Trump’la ilişkisinin 10 ay sürdüğünü öne sürüyor. Trump iddiayı reddediyor.

McDougal ile ilgili bilinenleri ve onun davaya dahil olma sürecini derledik.

McDougal: Trump'la ilişkimiz 10 ay sürdü

1971'te Indiana eyaletinde doğan ve çocukluğunda Michigan’a taşınan McDougal, 20’li yaşlarında mayo ve bikini yarışmalarında modellik yapmaya başladı.

Ardından Playboy dergisine geçti. 1998’de "Yılın Playmatei" oldu. Playboy okuyucuları tarafından Pamela Anderson’ın ardından “90’ların en seksi ikinci Playmate’i” seçildi.

McDougal daha sonra fitness modeli olarak çalıştı.

1999’da Men’s Fitness dergisinin kapağında yer alan ilk kadın oldu. Televizyon reklamlarında ve küçük rollerde oynadı. Jenerikte adı olmamasına rağmen 2000 yılındaki Charlie’nin Melekleri filmindeki bir sahnede de yer aldı.

New Yorker dergisine göre McDougal, Trump ile 2006’da Los Angeles’taki bir Playboy kulübünde tanıştığını söyledi. Trump, Los Angeles’ta Apprentice (Çırak) programını çekimleri için bulunuyordu.

McDougal, Trump’ın kendisini görür görmez beğendiğini belirterek “Benle konuşmaya başladı ve ne kadar güzel olduğumu söyledi” dedi.

İlişkisi boyunca “Trump’la ayda en az 5 kez görüştüğünü” belirten McDougal, CNN’e açıklamasında bu ilişkiyi “Sevgiye ve rızaya dayalı” diye tanımladı.

McDougal, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri öncesi bulvar gazetesi National Enquirer ile hikayesini anlatmak için 150 bin dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Sözleşmesi uyarınca, Trump’la yaşadığını söylediği ilişkisi hakkında başka hiçbir yerde konuşamayacaktı.

Ancak National Enquirer, McDougal’in anlattıklarını hiçbir zaman yayımlamadı.

McDougal, "susması için tuzağa düşürüldüğünü” savundu. Hikayesinin "gömülmek üzere satın alındığını" söyleyen McDougal’a göre National Enquirer, seçimlerden önce Trump hakkında olumsuz haberler yayılmasını önlemek için bunu yaptı.

2021’de ABD Federal Seçim Komisyonu, Enquirer Dergisi’nin yayıncısının para ödediği hikayeyi yayımlamayarak seçim yasalarını ihlal etiği sonucuna vardı.

2016'da seçimi kampanyası sürecinde McDougal’a ödenen para "yasa dışı kampanya katkısı” olarak değerlendirildi ve gazete 187 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

McDougal, internet sitesinde kendisini "model, yazar, dava savunucusu ve moda sözcüsü" olarak tanımlıyor.

Meme silikonları yüzünden hasta olduğunu ve bu konudaki farkındalığı artırmak için çalışma yürüttüğünü belirten McDougal, 2017’de silikonlarını aldırttığını söylüyor.

McDougal, 2018’de Trump’ın eşi Melania Trump’tan, eski ABD Başkanı ile yaşadığını iddia ettği ilişkisi için kamuoyu önünde özür diledi, “Üzgünüm. Bana bunun yapılmasını istemezdim. Geriye dönüp baktığımda bunun yanlış olduğunu görüyorum” dedi.

Trump ise McDougal’la ilişkisi olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Trump hakkında açılan ceza davası ise sadece eski porno yıldızı Stormy Daniels’a yapılan ödemeyle ilgili.

McDougal ile ilgili detaylar ise Bölge Savcısı’nın açıkladığı davayla ilgili destekleyici bilgiler kapsamında yer alıyor.