Karayılan'dan ABD ve Avrupa ülkelerine olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

PKK'lı Murat Karayılan, Suriye'deki gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa ülkelerini hedef alarak "Bizi kapı dışarı edemezseniz, biz topraklarımızda binlerce yıldır yaşıyoruz, kendi çıkarlarınız için bunu yok sayamazsınız" dedi.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü SDG/YPG arasında ateşkes ilan edildi ve Suriye yönetimi operasyonları durdurdu. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG arasında 14 maddelik yeni bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fırat'ın doğusuna tüm SDG güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak, tüm cephelerde derhal ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasını da içeriyor. Anlaşmaya göre; tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek. Tüm petrol sahalarına ilişkin hakların Suriye hükümetine devredilmesini kapsıyor. "

"BİZİ KAPI DIŞARI EDEMEZSİNİZ"

Fırat'ın doğusuna sürülen YPG/SDG can çekişirken, Kandil ayağı ortaya çıktı. PKK'lı terörist Murat Karayılan, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere sert eleştiriler yönelterek "Bizi kapı dışarı edemezseniz, biz topraklarımızda binlerce yıldır yaşıyoruz, kendi çıkarlarınız için bunu yok sayamazsınız" dedi.

"SALDIRILAR SÜRECİ BOŞA ÇIKARMA GİRİŞİMİ"

Saldırıların amacının, "Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de başlattığı süreci boşa çıkarma girişimi" olduğunu belirten Karayılan, "Bu saldırı Kürt halkının tüm kazanımlara karşıdır. Bir komplo olarak hazırlanmıştır. Bu komploda hem uluslararası güçler hem de yerel güçler yer alıyor. Bu güçler çıkarlarını burada gördüler. Bu saldırıları bu nedenle örgütlediler" ifadelerini kullandı.

