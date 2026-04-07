Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 9. Aktivasyon Faaliyeti Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye komutasında düzenlenen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 9'uncu aktivasyon faaliyetinin başarı ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Görev Grubu, Türk, Bulgar ve Rumen mayın avlama ve tarama gemilerinden oluşuyor.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye komutasında düzenlenen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 9'uncu aktivasyon faaliyeti başarı ile icra edildi. Türk, Bulgar ve Rumen mayın avlama ve tarama gemilerinden oluşan Görev Grubuna; denizde TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi komuta kontrol ve lojistik destek gemisinden, kıyıda İstanbul Boğaz Komutanlığında teşkil edilen karargahtan komuta edildi. Aktivasyon kapsamında; başta Karadeniz'de sürüklenen mayın ve insansız araç tehdidine yönelik gayret sarf edildi ve Karadeniz'deki üç müttefik ülkenin Deniz Kuvvetleri unsurları arasında birlikte çalışabilirlik seviyesi artırıldı" ifadelerine yer verildi.

Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı

Tehditler havada uçuşurken İran, ABD'ye tüm kapıları kapattı

Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak