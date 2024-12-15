Karadeniz'de Rusya'ya ait 2 tankerden biri battı, diğeri sürüklendi

Karadeniz'de petrol sızıntısı meydana geldi. Rusya'ya ait 2 tankerden biri battı, diğeri ise sürüklendi. 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın güneyinde, Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı'nda dehşet anları yaşandı. Şiddetli fırtınaya kapılan 2 petrol tankerinden biri ikiye ayrılarak batarken, diğeri ise sürüklendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerç Boğazı yakınlarında ikiye ayrılan Volgoneft 212 isimli petrol tankerindeki 13 denizci sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sürüklenen Volgoneft-239 petrol tankerindeki 15 denizci ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

TANKERLER, KIRIM'A 4 BİN TONUN ÜZERİNDE PETROL TAŞIYORDU

Bakanlık, kaza bölgesine 2 adet Mİ-8 helikopterin yanı sıra kurtarma römorkörlerinin gönderildiğini bildirdi. St. Petersburg limanına kayıtlı Volgoneft 212 ve Volgoneft-239 petrol tankerlerinin Kırım'a 4 bin tonun üzerinde petrol taşıdığı ve fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle tamamlandığı aktarıldı. Bölgeye Kerç Boğazı'nın Rostov tarafından da ek kurtarma ekipleri gönderildi.

PETROL SIZINTISI İÇİN ÖLÇÜMLERE BAŞLANDI

Tankerlerin taşıdığı 4 bin tonun üzerindeki mazotun yaşanan kaza sonucu denize sızdığı öğrenildi. Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Kırım Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Rosprirodnadzor uzmanları şu an sahada Deniz Kurtarma Birimleri ekipleriyle ortak çalışma sürdürüyor. Kaza sonrası petrol sızıntısına karşı gerekli önlemler alınıyor" denildi.