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Karadağ ve Arnavutluk'un AB öncesi Komisyon'a temsilci gönderebileceği iddia edildi

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Karadağ ve Arnavutluk'un AB öncesi Komisyon'a temsilci gönderebileceği iddia edildi
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AB Komisyonu'nun değerlendirdiği yeni planlara göre, Karadağ ve Arnavutluk gibi ülkelerin üyeliğe katılmadan önce Komisyon'a temsilci gönderebileceği iddia edildi. Başkan Ursula von der Leyen'in 6 Ekim'de yeni genişleme stratejisini açıklaması bekleniyor.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından değerlendirilen yeni planlara göre, Karadağ ve Arnavutluk gibi ülkelerin AB'ye resmen katılmadan önce Komisyon'a temsilci gönderebileceği iddia edildi.

Brüksel merkezli Avrupa'nın politika ve siyaset alanındaki uzman medya kuruluşlarından Rapporteur isimli sitede yer alan haberde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Batı Balkanlar turu kapsamında 6 Ekim'de yeni genişleme stratejisini açıklamasının beklendiği bildirildi.

Haberde, "Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilen yeni planlara göre, Karadağ ve Arnavutluk gibi ülkeler AB'ye resmen katılmadan önce Brüksel'e bir temsilci gönderebilir. Rapporteur tarafından görülen taslak belgelere göre, üst düzey AB yetkilileri, yeni üyelerin birliğe katılım sürecinin son aşamasındaki katılım düzeyini artırmayı değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi. Bu fikrin aday ülkelere, katılım anlaşmasını imzaladıktan sonra ancak 27 üye ülkenin tamamının ulusal onay sürecini tamamlamadan önce, Komisyon'a daha fazla katılım imkanı sunmayı amaçladığı ifade edildi. Haberde ulusal onay sürecinin yıllar sürebilen bir süreç olduğuna değinildi.

Kaynak: ANKA
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