Karadağ'dan ilk hac kafilesi Suudi Arabistan'a yola çıktı

Karadağ'dan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafile yola çıktı.

Karadağ'ın farklı şehirlerinden gelerek başkent Podgoritsa'daki Tuzi kasabasında bulunan Mehmet Fatih Medresesi'nde toplanan hacı adayları, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) görevlileri ve yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara yolcu edildi.

Hacı adaylarına eşlik eden Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, ülkeden 215 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Hac vazifesinin Müslümanlar için birleştirici bir tarafı da olduğunu belirten Fejzic, dünyanın birçok yerinde yaşayan ve farklı ten renklerine, dillere, kültürlere sahip Müslümanların bir araya geldiğini dile getirdi.

Fejzic, "Müslümanlar tek bir yerde, tek bir amaçla, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için toplanıyorlar. Allah'tan evlerinize günahtan arınmış olarak dönmenizi diliyorum." dedi.

Hacı adaylarından Kadrija Toskic ise her Müslüman'ın bu vazifeyi yerine getirmek gibi bir hayali olduğunu ve çok güzel duygular hissettiğini kaydetti.