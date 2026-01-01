Pakistan'daki yeni yıl kutlamalarında 25 kişi yaralandı

PAKİSTAN'ın Karaçi kentindeki yeni yıl kutlamalarında 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan basını, Karaçi kentindeki Korangii, Golimar, Five Star ve New Sabzi Mandi bölgelerinde havaya açılan ateş sonucu 25 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralananların 6'sının kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu kaydedildi. Polis, kentin çeşitli bölgelerinde havaya ateş açtığı belirlenen 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı.