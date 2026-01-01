Haberler

Pakistan'daki yeni yıl kutlamalarında 25 kişi yaralandı

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentinde yeni yıl kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 25 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 6 kadın ve 2 çocuk bulunuyor. Olayla ilgili 56 şüpheli polis tarafından yakalandı.

PAKİSTAN'ın Karaçi kentindeki yeni yıl kutlamalarında 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan basını, Karaçi kentindeki Korangii, Golimar, Five Star ve New Sabzi Mandi bölgelerinde havaya açılan ateş sonucu 25 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralananların 6'sının kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu kaydedildi. Polis, kentin çeşitli bölgelerinde havaya ateş açtığı belirlenen 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
