Karabağ'daki zafer sonrası Azerbaycan askeri Ermenistan bayrağını böyle indirdi
Karabağ'da elde edilen zaferin ardından Azerbaycan askerleri, Ermenistan bayrağını indirdi. Bu durum, Azerbaycan'ın Karabağ'daki üstünlüğünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bayrağın indirilmesi, bölgedeki hâkimiyetin sembolik bir ifadesi olarak görülüyor.
Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerine karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının yankıları sürüyor. 24 saat süren operasyon sonrası istediklerini alan Azerbaycan operasyona noktayı koydu. Karabağ'da ilan edilen zafer sonrası bir Azerbaycan askerinin Ermenistan bayrağını böyle indirdiği anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.