Karabağ'daki zafer sonrası Azerbaycan askeri Ermenistan bayrağını böyle indirdi

Karabağ'da elde edilen zaferin ardından Azerbaycan askerleri, Ermenistan bayrağını indirdi. Bu durum, Azerbaycan'ın Karabağ'daki üstünlüğünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bayrağın indirilmesi, bölgedeki hâkimiyetin sembolik bir ifadesi olarak görülüyor.