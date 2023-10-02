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Karabağ'da Azerbaycanlılara ait cami Ermenilerce ahır olarak kullanıldı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Malıbeyli köyündeki bir caminin Ermeniler tarafından ahır olarak kullanıldığını açıkladı. Caminin 1992'de yakıldığı ve işgal süresince ahır olarak kullanıldığı belirtildi.