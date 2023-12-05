Kara Kuvvetleri Komutanı Birleşik Krallık'a ziyaret gerçekleştirdi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Muharebe Araştırma ve Tatbikat Merkezi ile Londra Büyükelçiliği ve Londra Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Patrick Sanders'in resmi davetlisi olarak 30 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Muharebe Araştırma ve Tatbikat Merkezi ile Londra Büyükelçiliği ve Londra Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini ziyaret etti.