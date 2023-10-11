Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç sözler: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli
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Kanada'da Filistin'e destek vermek için arabasında bayrak taşıyan kadına, başka bir araçtaki sürücü kadın "Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli" dedi.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge 5 gündür yangın yerine dönerken, dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek geliyor.
ÇİRKİN SÖZLER SARF ETTİ
Dünya gözünü kanlı savaşa çevirmişken Kanada'da yaşayan Author Lauren Wise adlı bir kadın, Filistinli kadına çirkin sözlerle saldırdı.
"ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TECAVÜZ EDİLMELİ"
Wise, arabasında Filistin bayrağı taşıyan kadına trafikte hakaretler yağdırarak "Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli." ifadelerini kullandı.