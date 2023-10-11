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Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç sözler: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli

Kanada'da Filistin'e destek vermek için arabasında bayrak taşıyan kadına, başka bir araçtaki sürücü kadın "Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli" dedi.