Kanada, Suriye'ye 148,5 milyon dolar yardım sağlayacak

Kanada federal hükümeti, Suriye'deki krizden etkilenen milyonlarca kişiye yardım etmek için insani ve kalkınma amaçlı olarak Suriye'ye ve bölgeye 148,5 milyon dolar sağlayacağını açıkladı. Yardımın bir kısmı krizden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacakken, diğer kısmı kadınların güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve sürdürülebilir eğitimin geliştirilmesi gibi konuları kapsayacak.

Kanada, insani ve kalkınma amaçlı Suriye'ye ilave 148,5 milyon dolar yardım sağlayacağını bildirdi.

Kanada federal hükümetinden yapılan açıklamada, Suriye'deki krizin, bu ülkedeki ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu komşu ülkelerdeki milyonlarca kişiyi etkilemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, insani ve kalkınma amaçlı yardım için Suriye'ye ve bölgeye bu yıl ilave 148,5 milyon dolar sağlanacağı ifade edildi.

Söz konusu yardımın 78,5 milyon dolarının krizden etkilenenlerin gıda yardımı, sanitasyon, su, hijyen ile sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kaydedilen açıklamada, 70 milyon doların da kalkınma yardımı olarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada kalkınma yardımının, kadınlar ve kızların güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliğinde daha da ilerlenmesi, sürdürülebilir eğitimin geliştirilmesi, etkili ve hesap sorulabilir yönetime entegre olma gibi konuları kapsayacağına işaret edildi.

Suriye'deki krizden etkilenen komşu ülkelerden olan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'ın 6,8 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı ifade edilen açıklamada, krizin sürdürülebilir siyasi bir çözümle sonlandırılması için Suriyelilerle, söz konusu ülkelerle ve uluslararası toplumla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.