Kanada'da Orman Yangınları Sebebiyle 17 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Kanada'da Orman Yangınları Sebebiyle 17 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi
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Manitoba eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi ve 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildi. Eyalet Başbakanı Wab Kinew, federal hükümetten yangınlarla mücadele için askeri destek talep etti.

KANADA'da orman yangınları nedeniyle 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiği bildirildi.

Kanada'nın Manitoba eyaletinde orman yangınları sebebiyle acil durum ilan edilerek 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildi. Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, Manitoba hükümetinin, orman yangınları nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan ettiğini duyurdu.

17 binden fazla kişinin tahliye edilmesi talimatını verdiklerini belirten Kinew, Kanada Başbakanı Mark Carney'den yangınlarla mücadele konusunda askeri destek istediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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