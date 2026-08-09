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Kanada'da Orman Yangınları: 20 Bine Yakın Kişi Tahliye Edildi

Kanada'da Orman Yangınları: 20 Bine Yakın Kişi Tahliye Edildi
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Summerland'in tamamı ve 8 bin kişinin yaşadığı Peachland ile çevresi için tahliye emri verildi. Toplamda 20 bine yakın kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

KANADA'nın British Columbia eyaletindeki orman yangınları nedeniyle 20 bine yakın kişi için tahliye emri verildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde önceki gün başlayan orman yangınının hızla büyümesi nedeniyle Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Yetkililer, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Summerland bölgesinin tamamında ve yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı Peachland ile çevresinde tahliye emri verildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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