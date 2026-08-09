Kanada'da Orman Yangınları: 20 Bine Yakın Kişi Tahliye Edildi

KANADA'nın British Columbia eyaletindeki orman yangınları nedeniyle 20 bine yakın kişi için tahliye emri verildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde önceki gün başlayan orman yangınının hızla büyümesi nedeniyle Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Yetkililer, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Summerland bölgesinin tamamında ve yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı Peachland ile çevresinde tahliye emri verildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı