Kanada’da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları, hafta sonu kuvvetli rüzgarların etkisiyle şiddetini artırdı. Eyaletin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle 5 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, bölge halkına acil durum uyarıları yapıldı.
KANADA'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle 5 bini aşkın kişi tahliye edildi.
Kanada basını, British Columbia eyaletindeki orman yangınlarının, hafta sonu kuvvetli rüzgarların da etkisiyle şiddetini artırdığını duyurdu. Eyaletteki farklı bölgelerde etkili olan orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı