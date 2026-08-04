Haberler

Kanada’da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kanada’da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları, hafta sonu kuvvetli rüzgarların etkisiyle şiddetini artırdı. Eyaletin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle 5 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, bölge halkına acil durum uyarıları yapıldı.

KANADA'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle 5 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Kanada basını, British Columbia eyaletindeki orman yangınlarının, hafta sonu kuvvetli rüzgarların da etkisiyle şiddetini artırdığını duyurdu. Eyaletteki farklı bölgelerde etkili olan orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede gözaltına alındı

Kolyesi başına iş açtı! Bennu Gerede gözaltına alındı
Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası

Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu

Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu
Sebze satıcısı drondan kaçtı ama kurtulamadı

Drondan kaçtı ama kurtulamadı! Pazarcının kabus anları kamerada
Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem