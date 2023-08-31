Kanada'da Kamyon Kazası: 5 Milyon Arı Serbest Kaldı

Kanada'nın Toronto kentinde meydana gelen kamyon kazasında, 5 milyon arı serbest kaldı. Polis ve arıcılar tarafından kontrol altına alınan durumda, yayaların ve bölge sakinlerinin arılara yaklaşmaması önemle rica ediliyor.

Kanada'da 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan kamyon kaza yaptı. Kasalar, yol kenarına saçılınca arılar serbest kaldı. Polis, bölgedeki arıcıların destek için geldiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

Olay, Kanada'nın Toronto kentinin Halton bölgesinde meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, "Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı. Ancak arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasaları bırakacağız. Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır" denildi.