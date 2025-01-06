Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iktidardaki Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. BBC'nin aktardığına göre Trudeau, istifa açıklamasında partisi içerisinde bir kavga olduğunu ve bu atmosferde seçime giremeyeceğini söyledi.

ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYEBİLİR

Liberal Parti tüzüğüne göre, genel başkanın istifası sonrası parti içinde liderlik yarışı başlıyor. Ülkede bir sonraki seçimin 20 Ekim'de veya öncesinde yapılması gerekiyor. Ancak Trudeau'nun istifası bir erken seçimi de tetikleyebilir.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ NEDENİYLE ZOR DURUMDAYDI

Kanada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekonomik tehditleri nedeniyle zor bir siyasi atmosfer içindeydi. Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiş, sınırın güvence altına alınmaması durumunda yüzde 25 gümrük vergisi getireceği uyarısını yapmıştı. Aralık ayında istifa eden Maliye Bakanı Chrystia Freeland, istifa mektubunda Trudeau'nun bu tehdidi yeterince ciddiye alıp almadığından emin olmadığını belirtmişti.

TRUMP "VALİ" DİYE SESLENMİŞTİ

Trump, sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.