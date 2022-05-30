Kamerayı açık unutan çift, canlı yayında 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdi - Haberler

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Kamerayı açık unutan çift, canlı yayında 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Minneapolis kentinde ikamet eden bir çift, online sosyal medya platformunda bir süre gezindi ve sohbet etti. Fakat yataklarına geçince kamerayı kapatmayı unuttular. Çiftin 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiği anlar, platform kullanıcıları tarafından anbean takip edildi.

Minneapolis'te geçtiğimiz 14 Mayıs'ta meydana gelen olaya göre orta yaşlardaki çift, dünya genelinde insanların kullandığı bir platforma canlı olarak bağlandı. Çift bir süre platformdakilerle sohbet ettikten sonra yataklarına geçti.

KAMERAYI AÇIK UNUTTULAR

Ancak çift, yatağına geçtiğinde kamerayı da açık unuttu. Daha sonra cinsel ilişkiye girmeye başlayan orta yaşlı çift, 45 dakika boyunca eylemlerini sürdürdü.

Kamerayı açık unutan çift, canlı yayında 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdi

CANLI TANIK OLDULAR

Çiftin kamerayı bilerek açık unuttuğunu düşünen binlerce insan ise ekran başında bu anlara tanık oldu. Çiftten birinin kameraya doğru dönmesinin ardından anlaşılan hata hemen düzeltildi. Fakat iş işten geçmişti.

Kamerayı açık unutan çift, canlı yayında 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki Canlı Yayın Cinsellik ABD Cinsellik Dünya Haberler

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