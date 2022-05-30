Kamerayı açık unutan çift, canlı yayında 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdi - Haberler

Minneapolis'te geçtiğimiz 14 Mayıs'ta meydana gelen olaya göre orta yaşlardaki çift, dünya genelinde insanların kullandığı bir platforma canlı olarak bağlandı. Çift bir süre platformdakilerle sohbet ettikten sonra yataklarına geçti.

KAMERAYI AÇIK UNUTTULAR

Ancak çift, yatağına geçtiğinde kamerayı da açık unuttu. Daha sonra cinsel ilişkiye girmeye başlayan orta yaşlı çift, 45 dakika boyunca eylemlerini sürdürdü.

CANLI TANIK OLDULAR

Çiftin kamerayı bilerek açık unuttuğunu düşünen binlerce insan ise ekran başında bu anlara tanık oldu. Çiftten birinin kameraya doğru dönmesinin ardından anlaşılan hata hemen düzeltildi. Fakat iş işten geçmişti.