Kamerayı açık unutan çift, canlı yayında 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD'nin Minneapolis kentinde ikamet eden bir çift, online sosyal medya platformunda bir süre gezindi ve sohbet etti. Fakat yataklarına geçince kamerayı kapatmayı unuttular. Çiftin 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiği anlar, platform kullanıcıları tarafından anbean takip edildi.
Minneapolis'te geçtiğimiz 14 Mayıs'ta meydana gelen olaya göre orta yaşlardaki çift, dünya genelinde insanların kullandığı bir platforma canlı olarak bağlandı. Çift bir süre platformdakilerle sohbet ettikten sonra yataklarına geçti.
KAMERAYI AÇIK UNUTTULAR
Ancak çift, yatağına geçtiğinde kamerayı da açık unuttu. Daha sonra cinsel ilişkiye girmeye başlayan orta yaşlı çift, 45 dakika boyunca eylemlerini sürdürdü.
CANLI TANIK OLDULAR
Çiftin kamerayı bilerek açık unuttuğunu düşünen binlerce insan ise ekran başında bu anlara tanık oldu. Çiftten birinin kameraya doğru dönmesinin ardından anlaşılan hata hemen düzeltildi. Fakat iş işten geçmişti.