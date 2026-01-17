Haberler

Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Güncelleme:
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde etkisini sürdüren sert kış koşulları yaşamı adeta durdurdu. Günlerdir süren kar fırtınası nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Bazı bölgelerde kar seviyesinin binaların dördüncü katına kadar ulaştığı görüldü. Ekipler evde mahsur kalan yaşlılara ulaşmak için karda tünel kazmak zorunda kalırken çatıdan düşen kat kütleleri 2 can aldı.

  • Kamçatka'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı ve bazı bölgelerde binaların dördüncü katına kadar ulaştı.
  • Kar yağışı nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi, yollar kapandı ve ulaşım aksadı.
  • Çatılardan düşen kar kütleleri iki kişinin ölümüne yol açtı.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde bu yıl etkisini sürdüren sert kış koşulları, yerleşim yerlerinde günlük yaşamı durdurdu.

KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI

Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle kar kalınlığı birçok noktada 3 metreyi aştı. Bazı bölgelerde kar seviyesinin binaların dördüncü katına kadar ulaştığı bildirildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle bölge genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Kar fırtınası sonucu yollar kapandı, ulaşım aksadı ve çok sayıda yerleşim yeriyle bağlantı kesildi. Yetkililer, bölgede acil durum ekiplerini seferber etti.

ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLELERİ 2 CAN ALDI

Kamçatka'da yaşanan felakette iki kişi hayatını kaybetti. İki katlı bir apartmanın çatısından düşen kar kütlesi 60 yaşındaki bir adamın ölümüne yol açtı. 63 yaşındaki bir adam ise başka bir binanın çatısından düşen kat kütlesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

"ÇATILARDAKİ KAR YIĞINLARINA DİKKAT"

Kamçatka Bölgesi Acil Durumlar Bakanı Sergei Lebedev, yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Lebedev, "Kasırga sırasında çatılarda oluşan devasa kar yığınlarına karşı bir kez daha dikkatli olmanızı rica ediyorum. Sıcaklıklar yükseldi. Bu nedenle kar çatılardan yağmaya başladı" ifadelerini kullandı.

KURTARMA EKİPLERİ TÜNEL KAZDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin evlerinde mahsur kalan yaşlılara ulaşabilmek için metrelerce yüksekliğindeki kar yığınlarının arasından tüneller kazdığı görüldü.

OKULLAR KAPATILDI, ULAŞIM DURDU

Kamçatka'nın başkenti Petropavlovsk-Kamçatsky'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi, toplu taşıma seferleri durduruldu. Yetkililer, hava koşullarının normale dönene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

