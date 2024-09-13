Kaliforniya'da yangın felaketi yolcu uçağından görüntülendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son bir hafta içinde meydana gelen üç büyük orman yangını, geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangının büyüklüğü yolcu uçağındaki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Felaketin boyutunu görenler, "Nükleer bomba patlamış gibi", "Hollywood filminden bir sahne sandım" yorumlarında bulundu.

YANGINLAR 100 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALANI KÜL ETTİ

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre, Los Angeles'ın doğusundaki Angeles Ulusal Ormanı'nda 8 Eylül'de başlayan "Bridge" yangını hızla yayılarak Los Angeles ve San Bernardino County'yi tehdit ediyor. Bu yangın, Mountain High Kayak Merkezi'ne de ulaştı. Yangın nedeniyle Mount Baldy ve Wrightwood köylerinde en az 33 ev alevlere teslim olurken, 2 bin 500 yapının ise risk altında olduğu belirtildi. Şu ana kadar 49 bin dönümden fazla alanın kül olduğu ifade edildi.

5 İTFAİYECİ VE 2 SİVİL YARALANDI

5 Eylül'de başlayan "Line" yangını, 34 bin 729 dönüm alana yayıldı ve yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Eyaletteki diğer büyük yangınlardan biri olan "Airport" yangını ise 9 Eylül'de Orange County'de başladı ve Riverside County'ye yayıldı. Bu yangın şu ana kadar 22 bin 376 dönümlük alanı kül etti, 10 bin 500 yapıyı tehdit ediyor ve 5 itfaiyeci ile 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Yangınlarla mücadele için 51 yangın söndürme helikopteri, 9 uçak, 520 itfaiye aracı, 75 buldozer ve 141 su tankeri kullanılıyor. Ayrıca, San Bernardino polisi, yangınları çıkardığı şüphesiyle 34 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.