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Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

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ABD'nin Kaliforniya eyaleti, şiddetli orman yangını ile mücadele ediyor. Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken yangının yıkıcı etkileri kameraya yansıdı. Bir cadde üzerinde yer alan konutların hemen hemen tamamının alevler tarafından sarıldığı görüldü.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor. Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles kentinin Hollywood bölgesinde ilerliyor. Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 30 bin Los Angeles sakini, Pasifik Palisades'i saran alevler nedeniyle evlerini tahliye etme emri aldı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.

YANGININ YIKICI ETKİLERİ KAMERAYA YANSIDI

Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, yangının yıkıcı etkileri kameraya yansıdı. Bölgede görev yapan bir itfaiye görevlisi tarafından araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, cadde üzerinde yer alan lüks konutların hemen hemen tamamının alevler tarafından sarıldığı görüldü.

Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Yan yan yan yan yan yan yan……

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıJokerAllame:

dünyanın en büyük ülkesi geçmiş olsun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Tanrı sizi korusun Geçmiş olsun Özgürlükler ülkesi Amerika !

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıErkan Balkan:

Allah'ın sopası yok!

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıLion 1:

Cumhurbaşkanımız pahalılığı boykot edin diyor vergileri ve zamları kim koyuyor kimi boykot edelim ben anlamadım hangi ülkeyi boykot edelim

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSelim Keskin:

İsrail'e ve pydye milyar dolar gönderene kadar söndürme uçağı alaydın.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıRamzi:

Türkiye de olsaydı kemalist tayfa koro halinde başlarlardı hükümet istifa Erdoğan istifa yaygarası yapmaya

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

turkiyede olsa halk ayaklanmış idi hükumet istifa muhalefet çıkar uçak yok helikopter yok diye bağırır sosyal medya sanatci geçinen maymunların lafı ile sosyal medyalarin da paylaşım üzerine paylaşım yapar ülkeme yardım et diyerek ülkesini küçük düşürmek için paylaşımlar yapar idiler

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Yanmassa aklım kalır.

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Haber YorumlarıVEFA:

Doğal adetleri Allahla ilişkilendirenler iki yüzlü ve zavallıdır. Ülkemizin yaşadığı depremi ne çabuk unuttunuz!!

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Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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