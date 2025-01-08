Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor. Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles kentinin Hollywood bölgesinde ilerliyor. Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 30 bin Los Angeles sakini, Pasifik Palisades'i saran alevler nedeniyle evlerini tahliye etme emri aldı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.

YANGININ YIKICI ETKİLERİ KAMERAYA YANSIDI

Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, yangının yıkıcı etkileri kameraya yansıdı. Bölgede görev yapan bir itfaiye görevlisi tarafından araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, cadde üzerinde yer alan lüks konutların hemen hemen tamamının alevler tarafından sarıldığı görüldü.