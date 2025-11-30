Haberler

Kaliforniya'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10'dan fazla yaralı

Kaliforniya'nın Stockton kentinde bir çocuğun doğum günü partisi silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Saldırının gerçekleştiği etkinlik salonunda büyük bir panik yaşandı. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama operasyonu başlattı.

Kaliforniya'nın Stockton kentinde bir çocuğun doğum günü kutlaması kana bulandı. Ailelerin ve çocukların bir arada olduğu partiye kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, salondan yükselen çığlıklar ve panik dolu anlar, tanıkların ifadelerine yansıdı.

San Joaquin County Şerif Ofisi, saldırının Lucile Avenue üzerindeki bir etkinlik salonunda gerçekleştiğini, ihbar üzerine olay yerine hızla ekiplerin sevk edildiğini duyurdu. Kutlama sırasında salona birden fazla kişiden ateş açıldığı, ortamın bir anda büyük bir paniğe sürüklenerek insanların sağa sola kaçıştığı bilgisi aktarıldı.

KURBANLAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yetkililer, vurulan kişiler arasında 9 ve 12 yaşlarında çocukların da olduğunu doğruladı. Hayatını kaybeden dört kişinin kimlikleri açıklanmazken, yaralıların yaşlarının çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir aralıkta olduğu belirtildi.

RAPÇİ MBNEL PARTİDEYDİ

Saldırı sırasında ünlü rapçi MBNel'in de aile üyeleriyle birlikte partide bulunduğu öğrenildi. Bazı iddialar, saldırının rapçiyle bağlantılı olabileceğini ileri sürse de, yetkililer bu yönde herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şerif Ofisi, saldırının sebebi ve faillerine ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü vurguladı.

POLİS ÇEVREDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPIYOR

Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını topladı ve bölgeyi ablukaya aldı. Yetkililer, saldırıya karıştığı düşünülen kişi veya kişilerin henüz yakalanamadığını, bölgede geniş çaplı arama operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Stockton Belediye Başkanı Christina Fugazi, saldırıyı "korkunç ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Bir çocuğun doğum günü partisinde bile insanların güvende olamaması büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı. Topluma sakin kalma çağrısında bulunan Fugazi, soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlanması gerektiğini söyledi.

