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İran: Sözler tutulmazsa en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz

İran: Sözler tutulmazsa en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, verilen sözlerin tutulmaması halinde diplomasi dilini bırakıp en iyi konuştukları dile geçeceklerini belirtti.

İRAN Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, verilen sözler tutulmazsa en iyi konuştukları dile geçeceklerini bildirdi.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diplomasi dilini tercih ettiklerini belirtti. Diğer dilleri çok daha akıcı konuştuklarını kaydeden Kalibaf, "Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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