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Kainat Güzeli 2026 öncesi vize krizi: Afrikalı yarışmacılar Porto Riko'ya gidemiyor

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Kainat Güzeli 2026 öncesi vize krizi: Afrikalı yarışmacılar Porto Riko'ya gidemiyor
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24 Kasım'da Porto Riko'da yapılacak 75. Kainat Güzeli yarışmasına katılacak Zimbabve ve Zambiya güzelleri, ABD'nin seyahat kısıtlamaları nedeniyle vize alamadı; Zambiya yarışmacısını çekti.

BBC'nin haberine göre, Kainat Güzeli (Miss Universe) yarışmasının 75.'sine katılacak bazı Afrikalı yarışmacılar, ABD'nin seyahat kısıtlamaları nedeniyle vize alamadığı için yarışmayı kaçırma riskiyle karşı karşıya.

Bu yıl ABD'ye bağlı Porto Riko'da düzenlenecek yarışmada yeni Kainat Güzeli 24 Kasım'da taç giyecek. Final, başkent San Juan'daki José Miguel Agrelot Coliseum'da yapılacak.

Zimbabve'yi temsil edecek Roseanna Hall, haftalardır Güney Afrika'da vize almaya çalıştığını ancak hâlâ onay çıkmadığını açıkladı. Hall, Instagram'da paylaştığı videoda "Resmi olarak bugün, 75. Kainat Güzeli için Porto Riko'ya gitmem gereken gündü" dedi.

Zambiya ise 25 yaşındaki hemşire Pamela Mubanga'yı ABD'nin seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarışmadan çekti. Zambiya Miss Universe organizasyonu, durumun yarışmacının kişisel koşullarından değil, Zambiya ve diğer Afrika ülkelerini etkileyen ABD başkanlık kararından kaynaklandığını bildirdi. Açıklamaya göre beş Afrika ülkesi daha benzer güçlükler yaşıyor.

Güney Sudan'ın yarışmacısı da katılımının belirsiz olduğunu belirterek Hall'un videosuna "Yetişip yetişemeyeceğimiz yüzde 50" yorumunu yaptı.

Zimbabve, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren 10998 sayılı başkanlık bildirisiyle kısmi ABD seyahat kısıtlamalarına tabi tutulan 19 ülkeden biri. Kısıtlamalar, bu ülkelerin vatandaşlarına turist, öğrenci, değişim ve göçmen vizesi verilmesini askıya alıyor. Yarışmacılar 8 Kasım'dan itibaren kayıt ve provalar için Porto Riko'ya gelmeye başladı.

Kaynak: BBC

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