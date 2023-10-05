Kahramanmaraş'ta 4.3 Büyüklüğünde Deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 18'23'te merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.